بعد حذفه اسم مصر من تويتر.. محمد صلاح يرد على الغاضبين بصورة

حذف النجم المصري محمد صلاح صفته كلاعب في المنتخب المصري من التعريف الشخصي في حسابه على تويتر، ما أثار غضب مغردين.

وقد اكتفى صلاح بتعريف نفسه بأنه لاعب في فريق نادي ليفربول الإنكليزي، من دون ذكر لمنتخب بلاده.

وكان مغردون قد التقطوا صورة لتعريف صلاح القديم الذي كتب فيه "لاعب كرة قدم في نادي ليفربول ومنتخب مصر"، فيما اكتفى حاليا بـ "لاعب كرة قدم لنادي ليفربول".

التغيير الذي أجراه صلاح في خانة التعريف على حسابه في تويتر جاء عقب ساعات قليلة من منح الفيفا جائزة أفضل لاعب في العالم لصالح نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ فقد صلاح نحو 14 نقطة في المسابقة، جراء عدم تصويت اتحاد الكرة المصري وكابتن الفريق لصالحه في المسابقة.

وقد حل صلاح في المركز الرابع، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في المركز الثالث، والهولندي فرجيل فاندايك في المركز الثاني، فيما فاز ميسي بالجائزة.

لكن يبدو أن صلاح قد تنبه للتعليقات الغاضبة سريعا، إذ نشر تغريدة تضمنت صورة له يقف فيها أمام علم مصر معلقا عليها بـ"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

يذكر أن خلافات عدة اندلعت بين صلاح وبين الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة المصري خلال العامين الماضيين، بعد المشاركة في كأس العالم بروسيا في 2018، وكأس الأمم الأفريقية هذا العام.