هجوم على صلاح بسبب صورة

هجوم حاد تعرض له نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، بعدما نشر صورة له مبتسما إثر فوز فريقه بخماسية نظيفة أمام نادي واتفورد الأربعاء.

وانتقد رواد الشبكات الاجتماعية النجم المصري بسبب ما سموه عدم مراعاته لحادث القطار الأليم الذي شهدته مصر.

وكان حادث اصطدام القطار في محطة سكة حديد بالقاهرة، قد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقد نشر صلاح تغريدة عبر تويتر يعزي فيها أقارب ضحايا الحادث متمنيا في ذات الوقت الشفاء للمصابين.

وبعد مرور يوم تقريبا، أعقب صلاح النعي بصورة له يظهر فيها مبتسما، ابتهاجا بفوز ليفربول على واتفورد ما خفف من حدة انتقادات تعرض لها صلاح بعد مباراة مانشستر، حين فشل في تسجيل أي أهداف، وتم استبداله في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

لكن عاد صلاح وأدى جيدا في مباراة واتفورد، إذ قال عنه مدرب ليفربول يورغن كلوب، إن مستواه كان استثنائيا أمام واتفورد رغم فشله في التسجيل خلال اللقاء.

من جانب آخر، قارن مغردون صورة صلاح بتصرف النجم السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة، الذي ارتدى بذلة سوداء أثناء تحليله مباراة في نفس يوم الحادث.



