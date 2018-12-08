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منوعات

27 ألف متطوع لمحاربة المخدرات بمصر

لافتة إعلانية في أحد شوارع مصر

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر فيلما تسجيليا عن متطوعي الصندوق الذين يحاولون توعية المصريين في المحافظات المختلفة بخطورة المخدرات.

وقال الصندوق إن لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح على رأس المتطوعين الذين وصل عددهم إلى 27 ألف شاب وفتاة.

الفيلم يركز على استثمار طاقات الشباب وتدريبهم لمحاربة الإدمان والتوعية بخطورة المخدرات.

ومحمد صلاح تطوع خلال العامين الماضيين في أربع حملات توعوية والتي تتخذ شعارا "أنت أقوى من المخدرات"، وانتشر الشعار بين الشباب والفتيات في المحافظات المختلفة.

ويتجاوز تعاطي المخدرات بين المصريين نسبة 10 في المئة، أي نحو 10 مليون شخص، بحسب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان لـ"موقع الحرة"، وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية، وأكبر نسبة معروفة ضمن الدول العربية.

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