مرتضى منصور يهاجم صلاح: خليك في ليفربول!

هاجم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح بعد تغريدة للأخير شجب من خلالها العنف السائد في الملاعب المصرية.

وخلال اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية قال منصور موجها كلامه لصلاح "أريد أن أقول لأولئك الذين يريدون التهدئة، خليك في ليفربول ولا تتدخل، أنت لا تأكل أكلنا ولا تشرب معنا ولا تعرف عنا أي شيء".

وفي سياق تبريره لـ "العنف" الذي تشهده الملاعب المصرية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالغريمين الأهلي والزمالك، قال مرتضى منصور "الهيجان الموجود لم يكن قبل أن يدخل الكابتن أحمد شوبير اتحاد الكرة".

وكان صلاح أبدى امتعاضا مما يحدث في ملاعب الكرة بين جماهير أكبر ناديين في مصر في تغريدة له على موقع الرسائل القصيرة تويتر.

وكتب صلاح وقتها قائلا "لم أعد أفهم لماذا كل ما أدخل تويتر أجد أكبر جمهورين في الوطن العربي يشتمون بعضهم البعض" ثم أردف متسائلا "هل أصبح كل هدفنا هو كيف نشتم الآخر؟".

يذكر أن أجواء الكرة في مصر أصبحت تعيش جوا عاصفا وسط تأجيل مباريات الدوري بين الغريمين الأهلي والزمالك، وهو ما زاد من توتر العلاقة بين أنصارهما.