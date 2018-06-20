محمد صلاح يكسر 'لعنة' مجدي عبد الغني

بين عودة محمد صلاح إلى الملاعب وفقدان مصر أملها منطقيا بالتأهل إلى الدور الثاني في مونديال روسيا 2018، والانتقادات الموجهة لمدربها الأرجنتيني هكتور كوبر، وجد اسم اللاعب الدولي السابق مجدي عبد الغني مكانه في تعليقات المصريين بعد الخسارة الثلاثاء أمام روسيا 1-3. وعلق مجدي عبد الغني على حسابه على تويتر بتسجيل صلاح هدفا في شباك روسيا أنه لا يزال صاحب "أول" هدف في كأس العالم.

وبمزيج من السخرية والتهكم، أمطر عبد الغني المصريين بعبارته "أوعى تنسوا غون (لا تنسوا هدف) مجدي عبد الغني"، في إشارة إلى هدف سجله من ركلة جزاء في مرمى بولندا (1-1) في كأس العالم 1990، وكان الوحيد للفراعنة في ثلاث مباريات خلال مشاركتهم الأخيرة في المونديال. المفارقة أن عبد الغني كرر دائما أنه المصري "الوحيد الذي سجل هدفا في كأس العالم". إلا أن هدفه في 1990 لم يكن الأول لمصر، بل سبقه تسجيل النجم عبد الرحمن فوزي هدفين في مرمى المجر (2-4) في مونديال إيطاليا 1934، في أول مشاركة لمنتخب الفراعنة في كأس العالم. ولعب فوزي الذي ولد عام 1909 وتوفي عام 1988، في صفوف أندية المصري والزمالك، وهو صاحب أول هدف للاعب إفريقي في بطولات كأس العالم. حسابات رد فعل عبد الغني بعد تسجيل محمد صلاح لهدف في المباراة ضد روسيا، واصفا صلاح بأنه ثاني مصري يسجل هدفا في كأس العالم.

و​ليل الثلاثاء في مدينة سان بطرسبيرغ، كرر صلاح الذي كان خاض مباراته الأولى بعد العودة من إصابة قوية في الكتف الأيسر، ما قام به عبد الغني: ركلة جزاء في مرمى المنتخب المضيف، انهالت بعدها التعليقات. وأوردت قناة "دي أم سي" الرياضية عبر تويتر، "محمد صلاح ينهي أسطورة مجدي عبد الغني ويحرز هدف (هدفا) لمنتخبنا الوطني منذ 28 عام (عاما) في كأس العالم"، مع صورة لصلاح وعلى رأسه تاج ملكي، فيما عنون موقع "في الجول": "انكسرت اللعنة". ورغم خسارة المنتخب وتوديعه الدور الأول منطقيا، وحسابيا في حال فوز الأوروغواي أو تعادلها مع السعودية الأربعاء، عبر رواد مواقع التواصل بسخرية عن فرحتهم بالانتهاء من "ظاهرة" هدف عبد الغني. وكتب مستخدم يقدم نفسه باسم طارق "محمد صلاح يسجل الهدف الأول ومجدي عبد الغني يغمى عليه"، بينما رأت أخرى قدمت نفسها باسم ايناس "محمد صلاح مسح ذل مجدي عبد الغني. حتى هذا انتصار".

وتبادل مستخدمو تويتر صورة لمشجع في ملعب سان بطرسبيرغ يرتدي زي الفراعنة ويحمل لافتة كتب فيها "ارحمنا بقى.. لقد انتهت اسطورتك".

​وتداول مصريون على تويتر مقاطع تمثل رد فعل عبد الغني على هدف صلاح بطريقة ساخرة.