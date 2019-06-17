محمد منير يعود لمهرجان جرش في الأردن

كشف مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن تفاصيل دورته الجديدة التي تنطلق في تموز/يوليو وتتضمن حفلات لبعض من كبار النجوم من بينهم المصري محمد منير الذي يعود للمشاركة بعد غياب نحو 17 عاما.

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي الاثنين إن مجموعة كبيرة من الفنانين العاشقين للأردن ستشارك في جرش 2019 من بينهم التونسية صوفيا صادق والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون واللبناني مرسيل خليفة والمصري محمد منير.

وعلى مستوى الفرق تشارك فرقة نادي الجيل من الأردن وفرقة شيوخ سلاطين الطرب من سوريا وفرقة أوبرا الإسكندرية من مصر إضافة إلى فرق شعبية وفلكلورية من دول عربية.

وتقام الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الفترة من 18 إلى 28 يوليو.

وتستقطب أنشطة وحفلات المهرجان الذي تأسس في 1983 بمدينة جرش الأثرية في شمال غربي الأردن عشرات آلاف الزوار كل عام.

وبجانب الحفلات الغنائية والموسيقية يتضمن برنامج المهرجان أمسيات شعرية ولقاءات فكرية وأدبية ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التقليدية إضافة إلى عروض السينما وأنشطة للأطفال.

وقال سماوي "هناك نحو 140 فعالية في جرش 2019 بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء".

وأضاف "جديد المهرجان هذا العام أننا سنعمل على جميع مسارح جرش، لن نقتصر على المسرح الجنوبي أو الشمالي، عندنا الصوت والضوء والساحة الرئيسية وشارع الأعمدة".