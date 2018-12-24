لبنانيون يردون على نجل نائب من حزب الله

"دعنا نذكرك"، ملخص رسالة لبنانيين إلى نجل أحد نواب حزب الله، بعدما شكا السلبيات التي يعانيها بعض أبناء المسؤولين اللبنانيين.

وكان محمد مهدي عمار، نجل النائب علي عمار، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، قد كتب تغريدة على تويتر يشكو فيها الفساد والتمييز الذي يتعرض له بعض أبناء النواب اللبنانيين بحكم انتماءاتهم السياسية.

وكتب عمار قائلا "أنا كابن نائب في حزب الله، قد أكون أكثر من يشعر بآلام وصراخ هؤلاء الواقعين تحت سطوة الفساد، فمنذ أكثر من عام ونصف أحاول التقديم على وظائف ولا أوفق فقط بسبب انتمائي والعقوبات المفروضة، لذلك من الإجحاف القول إن كل أبناء النواب مرفهين، وعامة الشعب يموت جوعا".