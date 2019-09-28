19 مخالفة.. السعودية تعلن تطبيق "لائحة الذوق العام"

بدأت السلطات السعودية السبت في تطبيق لائحة الذوق العام التي تشمل 19 مخالفة يعاقب مرتبكها بغرامة مالية حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وقد تزامن تنفيذ هذه اللوائح مع بدء إصدار تأشيرات السياحة.

ومن أبرز المخالفات المشمولة في اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، "ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة و الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تُسهم في إثارة النعرات، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات".

وقد حظيت اللائحة الجديدة بتداول واسع وسط جمهور التواصل الاجتماعي:

وتحظر لائحة الذوق العام "التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة له".

ومن بين المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام "إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة".

المخالفون لقواعد الذوق العام سيعاقبون بغرامة مالية أقلها 50 ريالا، وأقصاها 3 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار، حسب اللائحة.

وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، فإن المخول بضبط المخالفات هم رجال الشرطة.

تتزامن هذه الاجراءات الجديدة غداة تدشين السعودية ولأول مرة نظاما جديدا للتأشيرات السياحية شمل 49 دولة بما فيها الولايات المتحدة ودول أوربية وآسيوية، في إطار خطة للانفتاح أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل السعودي المعتمد بالأساس على النفط.

ولا تزال الكحوليات محظورة وهو ما قد يؤدي لعزوف بعض السائحين كما لم يتضح إن كان سيسمح لأي رجل وامرأة من الأجانب غير المتزوجين بالإقامة في غرفة فندق واحدة.

ورفعت السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات كما ازدهرت أعمال أماكن الترفيه العامة وبعضها كان محظورا مثل دور السينما.

وألغت الكثير من المطاعم والمقاهي الحواجز التي كانت تفصل بين الجنسين ولم تعد توقف الخدمة في أوقات الصلاة.