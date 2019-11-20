مخاوف تجسس.. واتساب: حدثوا التطبيق فورا

حث "واتساب" مستخدميه على تحديث آخر نسخة من التطبيق بسبب مخاوف من التجسس.

ويتعلق الأمر بمقطع فيديو ضار يسمح للمتسللين بالوصول إلى رسائل مستخدمي واتساب عن طريق مشاركة ملف MP4.

وذكر واتساب المملوك لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك،أنه قام بإصلاح الخلل في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن المستخدمين الذي لم يقوموا بتحديث التطبيق يظلون عرضة للاختراق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف 19 ناشطا وصحافيا وسياسيا في الهند أن حساباتهم على واتساب قد تم استهدافها. وكانوا بين 1400 شخص حول العالم تلقوا رسائل تحذر من أن اتصالاتهم الرقمية قد تكون تعرضت للاختراق.

لكن واتساب نفى الربط بين تلك الرسائل وتحذيره من ملف الفيديو الضار، وقال إنه ما من دليل على أن هذه الثغرة الأمنية بتطبيق المراسلة قد تم استغلالها بواسطة المتسللين.

وقال متحدث باسم واتساب لصحيفة الإندبندنت "نعمل باستمرار لتحسين أمن خدمتنا من خلال أفضل الممارسات...في هذه الحالة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المستخدمين قد تأثروا ".

وحسب واتساب، من الضروري تحديث التطبيق للتقليل من خطر التعرض لأي اختراق.