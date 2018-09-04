مخاوف في تركيا من الجمرة الخبيثة

حذر نائب في حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، من أن حالات مرض "الجمرة الخبيثة" التي تم اكتشافها في البلاد مؤخرا، سببها عيوب في أنظمة استيراد الحيوانات، محذرا من إمكانية حدوث أمراض أخرى مرتبطة به.

وقال النائب على شكير: "هناك مخاطر من حدوث أمراض أخرى غير الجمرة الخبيثة لأنه تم رفع اللوائح في تركيا... يجب إعادة هذه الحيوانات إلى بلدانها الأصلية ويجب إعادة فحصها في الحجر الصحي".

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بالجمرة الخبيثة في مزرعة بأنقرة الأسبوع الماضي. وتحدثت تقارير عن إصابات في مدينتي اسطنبول وسيواس، وهو ما أثار مخاوف المواطنين.

وأعلنت السلطات أن أربعة آلاف حيوان مستورد من البرازيل أصيبت بالمرض، مؤكدة السيطرة على الحالات المصابة وتطعيم آلاف الحيوانات كإجراء احترازي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن وزير الصحة فخر الدين كوجا قوله إن 48 شخصا أدخلوا المستشفيات، وإنه لم يتم العثور على أية إصابات في 42 منهم، مشيرا إلى مغادرة ستة أشخاص يعانون من إصابات خفيفة لا تهدد حياتهم.

المصدر: صحف تركية