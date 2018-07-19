مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن

حذر مدير "مركز 22 مايو" لعلاج الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء الدكتور إبراهيم الأخفش من تكرار تفشي مرض الكوليرا الذي أدى العام الماضي إلى مقتل أكثر من ألفي شخص.

وأبلغ الاخفش قناة "الحرة" الأربعاء أن هناك 30 حالة في المركز أثبتت التشخيصات إصابة بعضها بالوباء.

وناشد السلطات الصحية والمنظمات الدولية سرعة تقديم الأدوية والمستلزمات العلاجية والتشخيصية للمركز.

وأكد أن ارتفاع معدل الإصابات بالكوليرا ينذر بموجة تفشي جديدة للوباء في اليمن هي الثالثة من نوعها، بعد انحسار الموجة الثانية التي بدأت أواخر نيسان/أبريل من العام الماضي وتسببت في مقتل حوالي 2400 شخص، معظمهم من الأطفال.

المصدر: قناة "الحرة"