مخترعو بطارية الليثيوم يحصدون نوبل للكيمياء

منحت جائزة نوبل للكيمياء 2019 إلى الأميركي جون غوديناف والبريطاني ستانلي ويتينغهام والياباني أكيرا يوشينو لاختراعهم بطارية الليثيوم التي باتت مستخدمة في الكثير من تكنولوجيا الحياة اليومية.

وقالت لجنة نوبل: "أحدثت بطاريات الليثيوم- إيون ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية. من خلال عملها، وضع الحاصلون على جائزة الكيمياء لهذا العام الأساس لمجتمع لاسلكي خال من الوقود الأحفوري".

ومع القيمة المعنوية للجائزة، تأتي أيضا جائزة نقدية بقيمة 9 ملايين كرون (918000 دولار) يتم تقاسمها، وميدالية ذهبية وشهادة، يتسلمها الفائزون في حفل أنيق في ستوكهولم في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة نوبل عام 1896، مع خمسة فائزين آخرين بجائزة نوبل، كما يتم تسليم الجائزة السادسة وهي جائزة السلام في أوسلو بالنروج في نفس اليوم.