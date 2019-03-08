مخيم الهول السوري 'تجاوز طاقته' الاستيعابية

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 62 ألفا نزحوا بسبب القتال حول الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش في محافظة دير الزور، وتدفقوا على مخيم الهول في شمال شرق سوريا.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها أن 5200 شخصا وصلوا إلى المخيم ما بين الخامس والسابع آذار/مارس، مشيرة إلى توقع توافد المزيد.

وجاء في التقرير أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد. أكثر من 90 في المئة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال".

ويمثل الأطفال الأغلبية العظمى في المخيم، إذ أن "23 في المئة منهم دون الـ12 من العمر و12 في المئة دون سن الخامسة"، وفق المنظمة.