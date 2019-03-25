صعوبات مالية تواجه مدارس إيرانية تعمل خارج البلاد

كريم مجدي

أصدرت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أمرا للمعلمين الإيرانيين العاملين في مدارس تابعة لها خارج البلاد بالعودة إلى إيران بسبب الظروف الاقتصادية.

الأمر شمل المعلمين الذين عملوا في المدارس الإيرانية خارج البلاد مدة عامين أو أكثر. وقال البيان إن القرار اتخذ "نظرا للظروف الاقتصادية، وانعدام إمكانية تأمين وتحويل العملة من أجل صرف رواتب المعلمين".

وكان رئيس مركز شؤون المدارس في الخارج التابع لوزارة التعليم الإيرانية، غلام رضا كريمي، قال إن نحو 150 معلما إيرانيا أرسلوا إلى الخارج سيعودون إلى إيران.

وأضاف كريمي في تصريحاته لوكالة الشباب الإيرانية الإخبارية، أنه "سيتم تقليص عدد المدرسين المرسلين إلى المدارس في الخارج خلال العام التعليمي القادم، وسنحاول صرف رواتب المعلمين بالريال، حتى نقلص من شأن التكلفة".

وأوضح رئيس مركز شؤون المدارس في الخارج أنه "نظرا لزيادة قيمة العملة الصعبة، فإنه لم يتم صرف رواتب ستة أشهر للمعلمين في الخارج من ميزانية سنة 97 الفارسية".

وأشار كريمي إلى أنه من المقرر صرف رواتب المعلمين المعطلة من ميزانية سنة 98 الفارسية التي بدأت منذ أيام.

وتتعرض إيران لمشاكل اقتصادية عصيبة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات مرة أخرى.

وعقب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، انخفضت قيمة الريال بنحو 70 في المئة أمام الدولار، فيما قفز معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بنسبة 34.9 في المئة.

مدارس في العالم العربي

من ناحية أخرى، لدى إيران مدارس حول العالم يديرها مركز الشؤون الدولية والمدارس في الخارج.

وبحسب الموقع الرسمي للمركز، فإن هناك عددا من المدارس الإيرانية تنتشر في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم تدريس الطلاب الإيرانيين والمحليين والأجانب.

وفي العالم العربي، تتواجد مدارس في دول قطر والبحرين، والإمارات، وعمان، وسوريا، ولبنان، والكويت، والعراق، بالإضافة إلى دول في أخرى مثل تركيا وباكستان.

وكانت دولة الإمارات قد أغلقت المدارس الإيرانية في الشارقة وأبو ظبي في عام 2017 بعد رفضها تجديد رخص عملها. وتعمل المدارس الإيرانية في الإمارات منذ 20 عاما، بحسب مساعد الشؤون الدولية للمدارس في خارج البلاد بوزارة التربية والتعليم الإيرانية، علي حسيني.