الحكومة المصرية تسهل الإقامة للأجنبي الذي يملك عقارات

كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الحكومة بتسهيل إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملكهم عقارات، وفقا لقرار سابق لوزير الداخلية.

ويشير القرار إلى جواز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار.

ويجوز الترخيص أيضا لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مدبولي، وهو أيضا وزير الإسكان، عقد اجتماعا الجمعة لبحث هذا الأمر، حيث دعا إلى تيسير الإجراءات، على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

ورأى مدبولي أن هذا الإجراء "سيدر دخلا كبيرا بالعملة الأجنبية، وسينعش قطاع التطوير العقاري".