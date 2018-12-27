مدرب أرسنال مهدد بالإيقاف

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الخميس تهمة سوء السلوك لمدرب فريق أرسنال أوناي إيمري، عقب ركله قارورة مياه بلاستيكية نحو المشجعين في المباراة ضد مضيفه برايتون.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن إيمري لديه مهلة حتى مساء الثاني من كانون الثاني/يناير للرد بشأن التهم الموجهة إليه.

وانتهت المباراة التي جرت ضمن المرحلة 19 من الدوري الأربعاء بالتعادل (1-1)، وفي دقائقها الأخيرة ركل إيمري قارورة المياه بعدما بدا عليه الغضب من أداء فريقه في الشوط الثاني، لتسقط قرب أحد مشجعي الفريق المضيف.

وتوجه إيمري سريعا للاعتذار من المشجع بعد الحادثة، وأيضا بعد صافرة النهاية، قبل أن يتقدم باعتذار علني في المؤتمر الصحافي بعد المباراة.

وفي تصريحات الخميس قبل بيان الاتحاد، أعرب إيمري عن أمله في أن يطوي اعتذاره صفحة ما جرى أمام برايتون.

وقال "تقدمت باعتذاري بالأمس، ركلت القارورة في لحظة غضب لكنها لم تكن حيال المشجع. ركلتها تعبيرا عني (عن غضبه) وسقطت على مقربة من المشجع، وتوجهت إليه للاعتذار".

وأضاف "أكرر اعتذاري اليوم على تصرفي الفردي، لكنني ركلت القارورة لأنها كانت قريبة مني، ولم تكن لدي نية للقيام بذلك".

وتحدثت تقارير صحف إنكليزية أنه في حال إثبات التهمة على إيمري، فإنه من المتوقع أن يتم إيقافه لمباراة واحدة.