مدرب ليفربول يحسم مسألة التعاقد مع مبابي

رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جرمان.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: " ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب."

"لا أعتقد أن هناك ناديا في العالم قادر على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضا".

وأضاف: " ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب."

"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعا. ليس هناك مجال. قولا واحدا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر."

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علما أن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لريال مدريد الإسباني.