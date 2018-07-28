مدرب ليفربول يعلق على واقعة صلاح وراموس

وجه مدرب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم يورغن كلوب انتقادت لاذعة لمدافع نادي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس بسبب احتكاكه بلاعب الريدز محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية إن راموس تصرف مثل "مصارع وحشي".

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية بكتفه خلال مباراة ليفربول وريال مدريد يوم 26 أيار/مايو الماضي في كييف بعد هذا الاحتكاك.

وبسبب الإصابة، اضطر منتخب مصر لإبقائه على مقعد البدلاء في أولى مباريات الفراعنة في مونديال روسيا أمام الأوروغواي.

واتهم مدرب ليفربول في تصريحاته الأخيرة راموس بتعمد إصابة صلاح، وقال: "إذا شاهدت المباراة مرة أخرى وأنت لا تشجع ريال مدريد، ستدرك أنه كان قاسيا ووحشيا".

وأضاف أنه يتمنى استخدام تقنية المساعدة بالفيديو VAR في مثل هذه المواقف.