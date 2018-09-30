مدمرة أميركية تقترب من جزر متنازع عليها جنوب الصين

اقتربت قطعة بحرية أميركية الأحد من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، في خطوة تهدف إلى التشديد على حرية الملاحة في هذه المنطقة.

وأشار مسؤول عسكري أميركي، تحدث مع وكالة الصحافة الفرنسية شريطة عدم الكشف عن اسمه، إلى أن المدمرة يو أس أس ديكاتور USS Decatur "مرت إلى مسافة تقل عن 12 ميلا بحريا من شعب مرجانية في جزر سبارتلي".

وتابع المسؤول أن المدمرة "قامت بعملية للتشديد على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ولفرض احترام القانون وحرية الملاحة لكل الدول حسب القوانين الدولية".

وأضاف المسؤول أن "كل العمليات تجري طبقا للقانون الدولي، والولايات المتحدة ستسير طائراتها وسفنها في كل الأمكنة التي تسمح لها بذلك القوانين الدولية".

وتقع هذه الشعب المرجانية التي تحمل اسم "غافن" و"جونسون" تحت سيطرة الصين، في حين أن الفلبين وفيتنام تطالبان بها.

وتعتبر بكين أنها تمتلك حق السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا رغم أن تحكيما دوليا صدر عام 2016 لم يكن لصالحها. وتطالب ماليزيا وبروناي وتايوان بالسيادة على مناطق في بحر الصين.