مدن الرعب.. هذه أبرز الوجهات السياحية

غالبا ما يكون نوع الرعب مرتبط جدا بالمكان، والشخصيات أو المخلوقات التي تتناولها أفلام الرعب عادة ما تكون مرتبطة بالغابات والظلام والأماكن المسكونة.

ومن المؤكد أن أوروبا ليست غريبة على الرعب، فقد عانت من جرائم قتل شهيرة، وشهدت فترات رعب سيئة أدت إلى ظهور أساطير مثل دراكولا والساحرات والأشباح.

ووفقا لهذه المعطيات يتم تصوير الكثير من أفلام الرعب في أوروبا.

فيما يلي أبرز 10 وجهات سياحية شهدت تصوير أفلام رعب شهيرة في أوروبا:

مدينتا فيسمار ولوبيك - ألمانيا

شهدتا تصوير فيلم "نوسفيراتو" وهي كلمة يونيانية تعني ناقل المرض.

تم إطلاق الفيلم في عام 1912، وتدور أحداثه حول شخصية مصاص دماء ويعتبر من أكثر أفلام الرعب تأثيرا في وقته.

جزيرة أوسي - المملكة المتحدة

تم تصوير فيلم الرعب الشهير "امرأة بالأسود"، على أرض الجزيرة الواقعة شرق لندن.

ولا يتم الوصول إلى الجزيرة إلا من خلال طريق ضيق يكون سالكا كل سبع ساعات فقط في اليوم، بسبب المد.

فلورانسا - إيطاليا

شهدت تصوير فيلم "هانيبال ليكتر" الذي جسد شخصية طبيب نفسي لامع وقاتل متسلسل آكل للحوم البشر، وتعد واحدة من أشهر شخصيات الرعب على الإطلاق.

آنووث - اسكتلندا

شهدت هذه المدينة الصغيرة تصوير فيلم "ويكر مان" أو "رجل الخوص" في عام 1973، وهو فيلم رعب كلاسيكي بريطاني مليء بالإثارة والغموض.

قرية بيلتشيتي – سرقسطة/ إسبانيا

تم تصوير فيلم "متاهة بان" الإسباني، في مدينة الأشباح الفعلية المعروفة باسم "بيلتشيتي".

ويعد الفيلم فريدا من حيث أنه يحتوي على عناصر فيلم رعب ورواية خيالية ودراما تاريخية جميعها في فيلم واحد.

ويندسور- بريطانيا

تضم المدينة مبنى "أوكلي كورت" المطل على نهر التايمز، ويستخدم كموقع لتصوير الأفلام ومن بينها فيلم الرعب الشهير" THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW".

تمتاز المدينة بالمباني الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.

ألديرمينستر - المملكة المتحدة

يوجد قصر قوطي في هذه المدينة كان بمثابة موقع تصوير لفيلم الرعب "الصيد" عام 1963.

القصر هو عبارة حاليا عن فندق أربعة نجوم، يحتوي على مطعم من خشب البلوط وميزات تاريخية من القرن 18.

كورنوول- المملكة المتحدة

شهدت المدينة تصوير فيلم "الساحرات"، وهو كوميديا خيالية مظلمة تستند إلى الرعب لأن الشخصيات الرئيسية فيه تتمثل في ساحرات يقتلن الأطفال.

جبل سانت مايكل – المملكة المتحدة

تم تصوير أجزاء من فيلم "دراكولا" في عام 1979 في هذه المنطقة التي تضم العديد من المناظر الطبيعية المثيرة.

لندن- المملكة المتحدة

تعتبر العاصمة البريطانية من أكثر مناطق العالم التي تشتهر بتصوير أفلام الرعب.

ومن أبرز هذه الأفلام " 28 days later"، الذي تدور أحداثه عن شخص تعرض لغيبوبة لمدة 28 يوما ليجد نفسه وحيدا في مستشفى ومدينة لندن مدمرة بأكملها نتيجة تفشي فيروس.