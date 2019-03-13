جودة الحياة 2019.. ترتيب المدن العربية

للسنة العاشرة على التوالي، حلت العاصمة النمساوية فيينا في المرتبة الأولى عالميا من بين 231 مدينة شملها تصنيف ميرسر السنوي لعام 2019، من حيث جودة الحياة.

وحسب التقرير، لا تزال دبي تحتل المرتبة الأولى من حيث جودة الحياة في الشرق الأوسط (74 عالميا) تليها أبوظبي (78). فيما حلت صنعاء (229 ) وبغداد (231) في ذيل القائمة.

أفضل 10 مدن في العالم من حيث جودة الحياة: