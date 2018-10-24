مديرة CIA تطلع ترامب الخميس على نتائج زيارتها لتركيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعا الخميس مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل للاطلاع على المعلومات التي حصلت عليها حول ظروف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت ساندرز لقناة "الحرة" إن الاجتماع سيركز على المعلومات التي حصلت عليها هاسبل خلال محادثاتها مع المسؤولين الأتراك أثناء زيارة قامت بها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تركيا.

وأفادت صحيفة قريبة من السلطة التركية في وقت سابق الأربعاء بأن أجهزة الاستخبارات التركية أطلعت هاسبل على العناصر التي جمعتها في إطار التحقيق في اغتيال خاشقجي.

وذكرت "صباح" وهي إحدى أبرز الصحف التي تنشر "تسريبات" تركية منذ بدء قضية خاشقجي، أن أجهزة الاستخبارات التركية عرضت على مديرة CIA "مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والعناصر التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة ومنزل القنصل السعودي" في اسطنبول.

وفقد أثر الصحافي الذي كان في الـ59 من عمره، منذ دخوله إلى القنصلية في الثاني من الشهر الجاري. وفي الأيام التي تلت اختفاءه أفادت صحف تركية بينها "صباح" بأن المحققين الأتراك يملكون تسجيلات فيديو وأخرى صوتية تثبت أن خاشقجي تعرض للتعذيب ثم القتل.

لكن تعلن أنقرة رسميا وجود تلك الوثائق. كما أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يأت على ذكرها في الخطاب الطويل الذي ألقاه الثلاثاء حول قضية خاشقجي.