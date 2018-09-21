مدير 'أف بي آي': ندعم الجيش اللبناني

التقى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كريستوفر راي الجمعة الرئيس اللبناني ميشال عون خلال زيارة لبيروت أعرب فيها عن دعمه للجيش اللبناني، حسب بيان للقصر الرئاسي اللبناني.

وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي أن ميشال عون استقبل راي وقال له إن لبنان نجح في محاربة الجماعات الإرهابية بفضل دعم الولايات المتحدة ودعم البلدان الصديقة.

ونقل البيان عن راي تأكيده على "تقديم المزيد من الدعم والتدريب للجيش اللبناني الذي أثبت قدرة وكفاءة عاليتين في حفظ الأمن في لبنان ومكافحة الإرهاب التي تبقى من أولويات الإدارة الأميركية".

وواشنطن داعم رئيسي للجيش اللبناني، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية للبنان منذ 2006.

وسيطر الجيش اللبناني في العام الماضي على مناطق على طول الحدود السورية كانت تحت سيطرة تنظيم داعش ومقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة.