مدير 'ستاربكس' السابق سيترشح للرئاسة الأميركية

أعلن المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي "ستاربكس" هاورد شولتز في مقابلة تلفزيونية أنه يسعى لخوض انتخابات العام 2020 لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وقال شولتز لشبكة "سي بي إس" في وقت متأخر الأحد "أفكر جديا بالترشح للرئاسة".

وأضاف الملياردير الذي يصف نفسه بأنه كان "ديموقراطيا طوال حياته" بأنه سيترشح "كوسطي مستقل خارج نظام الحزبين".

وتابع شولتز (65 عاما) "نحن نعيش في الفترة الأكثر هشاشة".

ويرى شولتز أن الجمهوريين والديموقراطيين "لا يقومون باستمرار بما هو لازم نيابة عن الشعب الأميركي وهم منخرطون يوميا في سياسات الانتقام".

وترعرع شولتز في حي للطبقة العاملة في مدينة نيويورك، لكنه صنع ثروته عندما انتقل إلى ولاية واشنطن في ثمانينات القرن الماضي وحول "ستاربكس" إلى سلسلة مقاه عالمية ضخمة.

وألقى شولتز باللوم على الحزبين لديون البلاد البالغة 21.5 ترليون دولار والتي رأى أنها "مثال" على "فشلهم في أداء مسؤولياتهم الدستورية".

وقلل شولتز من أهمية المخاوف بشأن إمكانية تسبب ترشحه في إحداث انقسام في أصوات المعارضين والتسبب بفوز ترامب بولاية ثانية.

وقال لـ"سي بي إس" إنه يريد "أن يفوز الشعب الأميركي".

وعلق المرشح الرئاسي الديموقراطي من تكساس جوليان كاسترو على ترشح شولتز بالقول لشبكة "سي إن إن" بالقول إنه "سيقدم لدونالد ترامب أفضل فرصة لديه لإعادة انتخابه".

وأضاف "لا أعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة بلدنا".