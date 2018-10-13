مديرة صندوق النقد: لن أقاطع مؤتمر السعودية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السبت إنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر، لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات، قالت لاغارد "في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت "تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع. لكن علي أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات".

وأعلنت شركات إعلامية من جهة أخرى أنها ستقاطع المؤتمر الاستثماري في السعودية بعنوان. وقال صحافيون كبار إنهم سيقاطعون المؤتمر، منهم رئيسة تحرير صحيفة إيكونومست زاني مينتون بيدوس. والمذيع الأميركي أندرو روس سوركين من سي أن بي سي والذي يعمل أيضا صحفيا اقتصاديا بنيويورك تايمز.

وكان الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون أعلن أنه سيجمد مشاريع عدة مع السعودية، وحث الرياض على كشف ما حصل مع خاشقجي.

وقال برانسون في بيان نشر على موقع مجموعته "فيرجن" "إذا كان ما ذكر عن اختفاء الصحافي جمال خاشقجي صحيحا، فهذا سيغير بشكل جذري كل مشاريع الغربيين للقيام بأعمال مع الحكومة السعودية".