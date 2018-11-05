مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين

أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في سوريا على خلفية قضية تتعلق بمقتل فرنسيين من أصل سوري، حسب ما أفادت به مصادر قضائية الاثنين.



وقالت المصادر إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك واثنين آخرين صدرت بتهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في جرائم حرب".

والمسؤولان السوريان الآخران هما رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية جميل حسن والمسؤول عن فرع التحقيق في مخابرات القوات الجوية في مطار المزة العسكري في دمشق عبد السلام محمود.

والمسؤولون الثلاثة مطلوبون في قضايا لها صلة باختفاء مازن وباتريك دباغ وهما أب وابنه اعتقلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفقد أثرهما بعد احتجازهما في مركز الاعتقال التابع للمزة، وفقا لما ذكرته الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد صدرت المذكرات في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، لكن لم يتم الإعلان عنها سوى الاثنين، وفقا للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان.