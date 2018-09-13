أصدر القضاء العراقي الخميس مذكرة اعتقال بحق محافظ البصرة أسعد العيداني، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام وثيقة قالت إنها صادرة عن محكمة استئناف محافظة ديالى تطلب القبض على العيداني لارتكابه "جريمة القذف والتشهير".

ويأتي هذا الإجراء بعد خمسة أيام من اتهامات وجهها محافظ البصرة أسعد العيداني لقائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي بـ"السرقة"، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي عقدت السبت الماضي.

وعلى إثر ذلك أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قائد الشرطة رفع دعوى قضائية ضد المحافظ بتهمة "التشهير بالسمعة".