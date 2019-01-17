'زوجها عميل إيراني'.. من هي مرضية هاشمي؟

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

مرضية هاشمي، مراسلة تلفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمي الناطق باللغة الإنكليزية، برز اسمها بعد تقارير عن توقيف السلطات الأميركية لها في مطار سانت لويس لامبرت الدولي في ميزوري.

وميلاني فرانكلين (59 عاما)، مذيعة أميركية تعمل في قناة برس تي في الإيرانية، الذراع الإنكليزية للتليفزيون الإيراني الرسمي، غيرت اسمها إلى مرضية هاشمي بعد اعتناقها الإسلام وذهابها إلى إيران، حيث تزوجت أحد "عملاء النظام"، بحسب منظمات إيرانية معارضة.

التلفزيون الذي تعمل لصالحه قطع البث معلنا نبأ اعتقالها، لكن السلطات الأميركية لم تعلق على الموضوع.

وبحسب مواقع إيرانية معارضة فقد أوقفت هاشمي بعد أسبوعين من دخولها الولايات المتحدة، وقبل صعودها لرحلة داخلية.

وكانت هاشمي قد سافرت من إيران إلى الولايات المتحدة، لزيارة أخيها المريض وأبنائها وأقاربها قبل توقيفها وإرسالها إلى سجن تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وترحيلها إلى منطقة واشنطن، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب موقع "تابناك" الإيراني، فإن مذيعة "برس تي في" قد شاركت في إنتاج فيلم وثائقي حيث قدمت نفسها "صحافية مستقلة"، حاولت فيه تبرير حادثة مقتل ندا أغا سلطان، أول قتيلة في احتجاجات الحركة الخضراء التي اندلعت في 20 حزيران/يونيو عام 2009، والتي أثار مقتلها ردود فعل دولية غاضبة ضد النظام الإيراني.

وقد أذيع الفيلم في قناة "برس تي في" حيث تدعي هاشمي أن سلطان قتلت على يد أحد أعضاء جماعة مجاهدي خلق المعارضة. وهو ما ينافي نتائج تحقيقات أجريت حول القضية حيث قتلت سلطان على أيدي عناصر الباسيج