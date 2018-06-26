إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب ملابسها

أحالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية الثلاثاء مذيعة تلفزيونية للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل.

وحسب وصف بيان الهيئة فقد ظهرت المذيعة في الفيديو "وهي تقدم تقريرا عن قيادة المرأة مرتدية ملابس غير محتشمة في مخالفة للأنظمة والتعليمات".

وقد ظهرت المذيعة في أحد شوارع الرياض لرصد سيدات يقدن سيارات وذلك بعد تطبيق القرار التاريخي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بالسياقة.

ورغم عدم ذكر الهيئة اسم المذيعة فقد تبين أنها تدعى شيرين الرفاعي وهي سعودية الجنسية وتعمل في قناة "الآن" ومحررة في جريدة "الجزيرة".

وقد عملت الرفاعي في عدد من القنوات التلفزيونية قبل انتقالها للعمل بقناة "الآن" في دبي حيث تقيم حاليا.

ونشرت الرفاعي تغريدة ردا على منتقديها قالت فيها "للأسف هذه الأبواق هي من عارضت قيادة المرأة والآن تبحث عن أخطاء حتى لو لم تكن موجودة.. أنا في الشارع وأصور الناس والجميع يشاهد والمصور ينقل ما يحدث.. أنا أعمل في العلن وليس في الخفاء."