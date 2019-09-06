طائرات تركية تقصف مواقع جنوب طرابلس

عيسى موسى- ليبيا

قال خالد المحجوب، الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر في تصريح لقناة الحرة، إن الطائرات التركية الداعمة لحكومة الوفاق قصفت منطقة السبيعة جنوب طرابلس ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة اثنين آخرين.

وقصفت طائرات تركية ثلاث مناطق جنوب العاصمة، بحسب مراسل الحرة الذي قال إن المناطق المستهدفة تقع في مدينة ترهونة وسوق الخميس امسيحل والعربان.

وقالت "غرفة عمليات الكرامة" التابعة لـ"الجيش الوطني"، في بيان إن "المكان المستهدف ليس موقعا عسكريا".

وأكد مصدر أمني في طرابلس أن مطار معيتيقة الذي يقع في العاصمة، تعرض لقصف بالصواريخ في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق عبد المالك المدني في تصريح لقناة الحرة، إن قوات حفتر استهدفت المطار على الرغم من نقل الرحلات المدنية إلى مطار مدينة مصراتة وحرمان المواطنين في طرابلس من المطار الوحيد العامل بالمدينة والذي يقدم خدماته لنحو أكثر من مليوني شخص.

وكانت السلطات قد أعلنت نقل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار مدينة مصراتة، بعد أن تكرر تعرضه للقصف، في وقت تبادلت فيه القوات المتنازعة الاتهامات حول المسؤولية عن استهداف المطار.

من جانب آخر، أكد الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، في بيان صادر في وقت متأخر الخميس، أن الطائرات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، نفذت غارات جوية استهدفت قوات حفتر في مثلث الويف بمنطقة العربان.

وأضاف أنه تم استهداف رتل مسلح بين مدينتي بني وليد وترهونة، وتجمع آخر في منطقة سوق الخميس امسيحل، بالإضافة إلى عدد من الآليات المسلحة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس، خلال يوم الخميس.