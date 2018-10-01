مدارس إيران تعين مختصين بـ'النهي عن المنكر'

قال نائب وزير التربية والتعليم الإيراني علي رضا كاظمي، الاثنين، إن الوزارة قررت تعيين أشخاص مسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدارس.

وبحسب ما أوردته وكالة إسنا على لسان كاظمي، فإن كل فصل دراسي سيعمل فيه معاون مسؤول عن النصح الديني للطلبة.

وقال محمد رضا مسيب زاده، المسؤول عن قطاع التعليم القرآني بالوزارة، إنه في الأيام الأخيرة جرى اختيار معاونين ومجموعات مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بين طلاب ومربيين بالإدارة.

يذكر أن آية الله مكارم شيرازي، أحد المراجع الشيعية الإيرانية قد طالب منذ أيام بتشكيل دوريات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعميمها على جميع مراحل التعليم.

وأضاف شيرزاي حينها أنه لن يكون عجيبا إذا ما تم تشكيل وزرارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

