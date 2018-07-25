'مرحلة جديدة'.. اتفاق تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن "مرحلة جديدة" من العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء.

وقال ترامب إنه تم الاتفاق على العمل للتوصل إلى "صفر تعريفات جمركية" في التبادلات الصناعية، على أن يستثنى من ذلك قطاع السيارات.

وتعهد ترامب بإيجاد "حلّ" لقضية التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم.

وأعلن يونكر من جانبه أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق، مضيفا أن الطرفين حددا عددا من المجالات التي سيعملون عليها سويا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد لوح سابقا بفرض رسوم جمركية على البضائع الأميركية المصدرة إلى دوله في حال فرضت واشنطن رسوما على واردات السيارات الأوروبية.