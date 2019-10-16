مرسوم بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان

أصدر المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، بالتزامن مع مفاوضات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة والفصائل المسلحة.

وأعلنت وكالة أنباء السودان، في نبأ عاجل، صدور مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في "كل أنحاء السودان".

ويستضيف رئيس جنوب السودان، سلفا كير، المحادثات في عاصمته جوبا، حيث وقعت بعض الجماعات المتمردة على مسودة اتفاق الشهر الماضي، والتي تضمنت بالتفصيل خارطة طريق للمحادثات وتدابير بناء الثقة وتمديد وقف إطلاق النار القائم بالفعل.

والتقى رئيس مفوضية السلام وعضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا، سليمان آدم الدبيلو، في وقت سابق الأربعاء، المبعوث المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي جيرمايا كنقسلي ماما بولو.

وأكد بولو أنه جاء إلى جوبا يحمل رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لكل أطراف عملية السلام السودانية، مفادها أن الاتحاد الأفريقي "على أتم الاستعداد لدعم المحادثات السودانية للتشاور مع الأطراف حول صور الدعم والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأفريقي لإنجاح عملية السلام في السودان، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي سوف يستجيب لكل طلبات الدعم التي تتقدم بها الأطراف".

وتقوم مبادرة السلام على اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى توقيعه صيف العام الحالي بين الجنرالات والحركة المؤيدة للديمقراطية.



وتم التوصل للاتفاق بعد الإطاحة برئيس البلاد المستبد عمر البشير في أبريل الماضي.



وأمام السلطات الانتقالية ستة أشهر للتوصل لحل يجلب السلام بحسب الاتفاق.