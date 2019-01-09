مرسيدس أثرياء جيل الألفية

بتكنولوجيا رقمية حديثة ونظام قيادة شبه ذاتي، تسعى شركة "مرسيدس بنز" لجذب عملاء من أثرياء "جيل الألفية".

الشركة الألمانية طرحت هذا الأسبوع سيارة من طراز "سي أل أيه" في معرض للإلكترونيات في لاس فيغاس.

السيارة الجديدة التي ستطرح للمستهلكين كموديل عام 2020، تسمح لمن يقودها بتشغيل نظام قيادة ذاتي في ظروف معينة، وبالأخص على الطرق السريعة.

قائد السيارة سيمكنه الاعتماد على نظام القيادة الذاتي في تجاوز السيارات الأخرى على الطريق بمجرد الضغط على زر.

وتعد هذه ثاني سيارة تنتجها الشركة الألمانية تستخدم تقنية نظام التحكم الصوتي الجديد لمرسيدس.

ويمكن للنظام الجديد الإجابة على أسئلة قائد السيارة وتمييز صوته في حال وجود أكثر من شخص داخل المركبة.

وتقول شبكة "سي أن بي سي" الأميركية إن السيارة التي يبدأ سعر النسخة الأساسية منها، دون كماليات، بنحو 30 ألف دولار أميركي تريد من خلالها "مرسيدس" جذب مستهلكين من فئة جيل الألفية ممن يمكنهم شراء سيارات أغلى سعرا في المستقبل.