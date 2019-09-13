مرشح ديمقراطي للرئاسة يرغب في دفع ألف دولار شهريا للأميركيين

يخطط رجل الأعمال الأميركي أندرو يانغ الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية، لمنح ألف دولار شهريا لـ10 أسر يتم تحديدها عشوائيا لمدة عام.

واقترح يانغ مبادرته هذه في سياق تأييده لما يسميه بـ"يونيفورسل بيسيك إنكام" أي "الدخل الأساسي للجميع".

وكان يانغ قد بدأ بالفعل دفع ألف دولار شهريا لثلاث أسر في فلوريدا ونيويورك ونيوهامشر، من ماله الخاص، ويسعى في حال فوزه في السباق نحو البيت الأبيض، لتعميم المبادرة على كل الأميركيين بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.

ووصف يانغ خلال مناظرة الديمقراطيين الثالثة والتي أقيمت الخميس، خطوته بـ"غير المسبوقة"، ويؤكد أنها ستساهم في دفع الاقتصاد ومساعدة الأسر على دفع فواتيرها.

غير أن مباردته ووجهت باستهزاء من قبل عدد من المرشحين، سيما أنه يخطط لاستخدام 120 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية لتغطية النفقات التي خصصها للأسر الأميركية التي ستحظى بالدخل الإضافي.

وحث رجل الأعمال المواطنين الأميركيين الذين "يعتقدون أن بإمكانهم حل مشكلاتهم الخاصة بشكل أفضل من أي سياسي"، إلى المشاركة في سحب على الإنترنت بمبلغ ألف دولار شهريا.

وقالت حملة يانغ إنها "تشاورت مع مستشارها القانوني وإن (الخطة) متوافقة تماما مع جميع لوائح لجنة الانتخابات الفيدرالية".

لكن أحد خبراء تمويل الحملة قال إن الخطة قد تثير قضايا قانونية.

وسبق أن أنشأ يانغ مشروعا باسم "فينشر أوف أميركا"، يساعد الخريجين الجدد في الحصول على وظائف.

ويانغ غير معروف نسبيا كمرشح في العملية الانتخابية، ويحاول إيجاد موطئ قدم وسط حزمة مرشحين ديمقراطيين، مكونة من 20 شخصا.