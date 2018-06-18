رسميا.. الإدمان على ألعاب الفيديو مرض

أدرجت منظمة الصحة العالمية رسميا الإدمان على ألعاب الفيديو على قائمة الأمراض.

واعتبر إدمان الألعاب نوعا من أنواع "الاضطرابات" الصحية التي تم إضافتها على قائمة الخاصة للتصنيف الدولي للأمراض في مراجعتها الدورية الأخيرة.

وحسب المنظمة، فقد تم اعتماد إدمان الألعاب كاضطراب يهدد الصحة بعد الاستناد إلى دراسات وأبحاث خبراء صحة في شتى أنحاء العالم.

ويرتبط هذا الاضطراب بـ"سلوك يتعلق بإدمان ألعاب الفيديو، حيث يصبح اهتمام الشخص ينصب على ممارسة ألعاب الفيديو أكثر من الأنشطة الأخرى، وأحيانا يتبنى سلوكا انعزاليا حيث يتم زيادة وقت اللعب لأوقات طويلة رغم ظهور تبعات سلبية عليه".

ونشرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها رابطا لقائمة التصنيف الدولي للأمراض:

Better health data means better #HealthForAll.



The International Classification of Diseases #ICD11 is now available https://t.co/HxH0V4DqwU pic.twitter.com/iepq1QCwxq — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 18, 2018

ولا توجد حتى الآن أية إحصائيات تظهر حجم المشكلة في المجتمعات، إلا أنه يتزايد الاهتمام بها، وبتصنيفها مرضا لربما يصبح لزاما على المؤسسات المختلفة وحتى شركات التأمين، النظر باهتمام لهذا المرض الجديد.

وتظهر بعض الأرقام أن 2.6 مليار شخص في العالم يلعبون ألعاب الفيديو بشكل منتظم، حسب جمعية برمجيات الترفيه الأميركية، والتي تتوقع ارتفاع عائدات صناعة ألعاب الفيديو عبر المنصات الرقمية المختلفة إلى 180 مليار دولار في 2020.