واشنطن تحقق في 'مرض غامض' أصاب أميركيين في كوبا والصين

أعلنت الولايات المتحدة إنشاء فريق عمل لتنسيق الردود على المشاكل الصحية الغامضة التي تعرض لها عدد من الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد عائلاتهم في كوبا والصين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو في بيان الثلاثاء إن المجموعة التي أنشئت في 23 أيار/ مايو ستتولى مهمة "تحديد ومعالجة المتضررين من الموظفين وأسرهم، فضلا عن عمليات التحقيق، وتخفيف المخاطر".

وحتى الآن تم حصر 25 شخصا ثبت تضررهم من تلك الحوادث بكوبا والصين، حسب البيان.

وكان عدد من الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم في كوبا والصين قد اشتكوا في الفترة بين نهاية 2017 وأيار/ مايو 2018، من مشاكل صحية غامضة رجحت تقارير أن تكون هجمات صوتيه ترواحت أعراضها بين فقدان السمع والدوار والإعياء وقلة النوم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تأخذ تلك المسألة على محمل الجد وتسعى إلى تحديد أسبابها.