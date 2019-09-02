"مركبة القمر" الهندية تتأهب للهبوط على القمر

قالت وكالة الفضاء الهندية إن مركبة الهبوط غير المأهولة على القمر انفصلت عن المركبة المدارية قبل هبوطها المخطط له في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر نهاية هذا الأسبوع.



وأكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن جميع أنظمة المركبة المدارية ومركبة الهبوط "جيدة".



المناورة التي تمت الاثنين فصلت مركبة الهبوط من قمة المركبة المدارية، حيث كانت مثبتة منذ بداية المهمة في 22 يوليو.



ستحاول المركبة الهندية القيام بأول هبوط على سطح مستو نسبيا على القمر السبت لدراسة رواسب المياه المكتشفة في وقت سابق. تُعرف المهمة البالغة تكلفتها 140 مليون دولار باسم تشاندرايان، وهي كلمة سنسكريتية تعني "مركبة القمر".



دارت المركبة تشاندرايان -1 حول القمر عام 2008 وساعدت في التأكد من وجود المياه على سطح القمر.



تخطط الهند لإرسال البشر إلى الفضاء بحلول عام 2022.