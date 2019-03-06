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تقارير عن شفاء مريض ثالث من HIV

من عملية فحص HIV في المختبر. أرشيفية - تعبيرية

أعلن باحثون في مركز "أوتخريت" الطبي في هولندا شفاء حالة ثالثة من فيروس نقص المناعة المكتسبة "HIV" الذي يسبب مرض الإيدز.

وعلى ما يبدو فإن العلم بدأ يخطو سريعا لإيجاد علاج لهذا المرض، إذ استطاع العلماء شفاء أول حالة مصابة بهذا الفايروس قبل 12 عاما ألمانيا، ليتبعها إعلان شفاء مريض أخر في بريطانيا الاثنين، والثلاثاء أعلن أخر في هولندا.

​واعتمد العلاج على نقل خلايا جذعية للمريض من شخص لديه مناعة ضد فيروس "HIV" لمنح جهازه المناعي قدرة على مقاومة الأمراض.

وبعد ثلاثة أشهر من خضوعه للعلاج، فحص الأطباء خلايا من المريض فوجدوا أنه شفي من المرض.

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وأشار موقع "نيو ساينتست" أن تحالفا من مراكز الأبحاث يجري حاليا اختبارا على مرضى أخرين تم إخضاعهم للعلاج عن طريق نقل الخلايا الجذعية للتأكد من فعالية العلاج.

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