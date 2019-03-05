مريض ثان 'يشفى' من HIV

للمرة الثانية منذ انتشاره قبل عقود، أُعلن الثلاثاء شفاء مريض مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة "HIV" المسبب لمرض الإيدز.

وقال باحثون إن رجلا من لندن، رفض كشف هويته، "يبدو" أنه تعافى بشكل كلي من الفيروس بعد عملية زرع خلايا جذعية، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ونشرت مجلة "نيتشر" العلمية المرموقة نتائج علاج المريض الذي أصيب بالفيروس في 2003 وأصيب بالسرطان ووافق على إجراء عملية الزرع في 2016 لعلاجه.

وعثر أطباؤه على متبرع يحمل جينا متحورا يمنح مقاومة طبيعية لفيروس نقص المناعة المكتسبة.

وغيرت الجراحة من قدرات الجهاز المناعي لـ "مريض لندن" لتمنحه مقاومة الفيروس.

وستخضع حالته لفحوص أكثر لتحديد ما إذا كان التعافي دائما أم مجرد فترة خمود للفيروس.

وتعد هذه ثاني حالة تعافي من الفيروس منذ "مريض برلين" الأميركي تيموثي براون الذي تعافى منه قبل نحو 12 عاما.

واستفادت الحالتان من زرع نخاع العظام، لكن هذه العملية كانت تهدف لعلاج السرطان لدى المريضين وليس الفيروس.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لن يكون زرع خلايا نخاع العظام على الأرجح علاجا واقعيا للفيروس في المستقبل القريب نظرا لخطورته وآثاره الجانبية القوية التي يمكن أن تستمر لسنوات.

إلا أن خبراء يقولون إن تزويد الجسم بخلايا محصنة معدلة لمقاومة "HIV" قد ينجح كعلاج عملي.