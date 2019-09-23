10 مزايا عليك معرفتها في تحديث iOS13

أطلقت آبل الأسبوع الماضي نظام تشغيل "iOS13"، والذي أتيح لأجهزة أيفون من إصدارات "أيفون 6 أس".

وتصف الشركة نظامها الجديد بالمتطور، خاصة وأنه يضم نحو 200 تحديثا جديدا على المزايا التي بعضها كان موجودا بالأصل وطاله بعض التعديلات، أو مزايا جديدة بالكامل.

وتاليا بعض المزايا التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها بشكل كبير وفق تقرير نشره موقع فوربس الإلكتروني.

لمسة ثلاثية الأبعاد

لمستخدمي أجهزن أيفون (SE, XR, 11) يمكنكم التمتع بميزة تتيح لكم الوصول بشكل مباشر لاختصارات الأوامر في التطبيقات المختلفة، إذا ضغطت بأصبعك بشكل مطول على التطبيق، لتظهر لك خانة اختصارات لأوامر يمكنك استخدامها بشكل مباشر إذا لم تكن تريد فتح التطبيق.

البطارية

من أجل إطالة عمر البطارية، سيتوقف شحنها عندما تصل لـ 80 في المئة من قدرتها الاستيعابية، وستقوم بشحن الباقي عندما يجد الجهاز الحاجة لذلك.

البلوتوث والواي فاي

لم يعد هناك داع لفتح الإعدادات والدخول لقائمة البلوتوث وشبكات الواي فاي من أجل اختيار الجهاز الذي تريد به الارتباط به، إذ يمكنك الضغط طويلا على شعار أي منهما من أجل اختيار الشبكة أو الجهاز الذي تريد أن تشبك جهازك عليه.

الملفات والمجلدات

يمكنك الآن فتح الملفات المضغوطة على جهازك وحتى ضغطها من أجل استخدامها أو إرسالها، كما يمكنك إنشاء مجلدات خاصة لترتيب ملفاتك والتي كانت محصورة ضمن "iCloud Drive" فقط.

لوحة المفاتيح

أضافت آبل في النظام الجديد لوحة مفاتيح جديدة تمكنك من الكتابة من دون أن ترفع إصبعك عن الشاشة، ولا حاجة للانتقال إلى لوحة مفاتيح خاصة بذلك، فيمكنك فقط بدء الكتابة والانتقال بين الأحرف من دون إزالة اصبعك عن الشاشة ولتظهر لك الكلمات التي ستتعرف عليها بحسب مرورك فوق الأحرف.

سعة بيانات محددة

الذين يستخدمون أجهزة أيفون ولديهم اشتراكات إنترنت محددة، يمكنهم تحديد سعة البيانات التي يمكنهم استخدامها حتى لا يتجاوزوا الحد المسموح لهم.

الحظر الصامت

يمكنك تفعيل وضعية "Silence Callers" من الإعدادات والتي ستقوم بحظر أي مكالمة تصل لك من غير قائمة الأسماء أو العناوين الموجودة لديك، ولكنها ستظهر عندك في سجل المكالمات.

الصور

الصور المتحركة أو الفيديوهات ستبدأ بالعرض بشكل مباشر وأنت تتنقل داخل مجلد الصور، وستكون من دون صوت لحين الضغط على زر التشغيل، فيما سيقوم النظام بحذف الصور المتشابهة للحفاظ على مساحة تخزين جيدة.

سفاري

هناك العديد من المزايا الجديدة في متصفح سفاري، ومن أبرزها منحك حرية اختيار مكان تخزين الملف أو الصورة التي تريد تخزينها بعيدا عن "iCloud Drive"، كما سيعلمك المتصفح خلال الاستخدام إذا ما كنت تستعمل كلمة سر قوية أم سهلة.

المحرر السريع

عند كتابتك لرسالة أو أي نص عبر جهازك، أصبح بإمكانك إلغاء أو نسخ أو لصق ما تريد بسهولة، فيكفي أن تضع ثلاثة أصابع على الشاشة ليظهر لك شريط صغير في أعلاها يمكنك الاختيار منه.