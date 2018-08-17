مزايا مهمة من 'أندرويد 9 باي'

أطلقت شركة غوغل قبل حوالي أسبوعين النسخة الجديدة من نظام أندرويد للهواتف الذكية (أندرويد 9 باي)
وهذه أهم المزايا في النسخة الجديدة:
- يقول الموقع الرسمي لأندرويد إن نظام (باي) يتيح استخداما أسهل للهواتف الذكية. الأوامر الشائعة مثل التقاط صور للشاشة والتنقل بيد واحدة أسهل الآن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقة حركية.
- تستخدم النسخة الجديدة الذكاء الاصطناعي للتكيف على كيفية استخدامك للجهاز. على سبيل المثال، سيضبط أندرويد إضاءة الشاشة بدراسة تعديلاتك اليدوية بدلا من ضبطها تلقائيا إلى مستوى معين.
- سيضم النظام الجديد خاصية تدعى "سلايسز" والتي ستقدم بعض الأجزاء من معلومات عن تطبيقاتك المفضلة من دون أن تضطر إلى فتحها.
- البطارية تتكيف مع استخدامك للهاتف، لذلك فهي تعمل على تجنب أن تستنزف التطبيقات التي لا تستخدمها طاقة البطارية. الهاتف سيبلغك أيضا بأي التطبيقات تستنزف البطارية.
- التطبيقات ستتنبأ بنشاطك على الجهاز، فعلي سبيل المثال عندما توصل السماعات، ستظهر أمامك قائمة الأغاني التي استمعت لها في وقت سابق.
- يتيح لك أندرويد الجديد معرفة كمية الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيقات، وعدد الإشعارات التي تصلك.
- يمكن أن تحدد لنفسك مدة زمنية لا تتعداها في استخدام تطبيق معين. الجهاز سيبلغلك إذا تجاوزت هذه المدة، وسيقوم بإيقاف استخدام هذا التطبيق لبقية اليوم.
- يدعم أندرويد 9 باي الكاميرات من نوع USB في بعض الأجهزة.
- خاصية "عدم الإزعاج" ستوقف تلقي أية تنبيهات صوتية أو مرئية. بمقدورك أن تسمح باستقبال المكالمات فقط من أشخاص تحددهم، حتى لا تفوتك مكالمة هامة.
- يمكن تحديد وقت معين للخلود إلى النوم من خلال وضع "ويند داون" الذي سيحول ضوء الشاشة إلى الرمادي في وقت معين، ثم يتم تشغيل خاصية "عدم الإزعاج".
- يمكن أن تضع التطبيقات المخصصة للعمل معا في مكان واحد.
- تستطيع الاتصال بأكثر من جهاز بلوثوث حتى خمسة أجهزة والتنقل بينها بسلاسة. يمكن إرسال المكالمات الهاتفية المستلمة إلى كل الأجهزة المتصلة بالهاتف.
- سيتذكر أندرويد أيضا مستوى الصوت في آخر مرة استخدمت فيها أجهزة البلوتوث، لتجنب التعرض لصوت مرتفع عند إعادة توصيل الهاتف بالسيارة أو السماعات على سبيل المثال.
- يدعم أندرويد 9 باي أيضا تزامن الصوت في السماعات مع الصورة في الجهاز عند تشغيل مقاطع فيديو.
- النسخة الجديدة تدعم أيضا مشاهدة الأفلام الداعمة لخاصية HDR على يوتيوب وغوغل بلاي، ما يتيح ألوانا وإضاءة أفضل.
- تدعم أيضا امتدادات الصور HEIF لتحسين ضغط الصور وتقليل مساحة التخزين.
- تطبيقات الرسائل ستتيح لك ردودا "ذكية" على التنبيهات التي تصلك، وذلك بضغطة واحدة، ويمكن أيضا مشاهدة الصور الوادرة في التنبيهات قبل فتحها.
- يمكن إغلاق التنبيهات التي تصلك من تطبيقات معينة.