مسؤولة أميركية: الشعب الإيراني يصرخ

أكدت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، أن العقوبات على إيران تهدف إلى تعطيل "الاستخدام السيئ للإيرادات الإيرانية".

وربطت ماندلكر في تصريحات صحافية من دبي بين الضغوط المالية الأميركية على طهران والاحتجاجات الاقتصادية المستمرة التي تعصف بالبلاد.

وقالت "لقد رأيتم الشعب الإيراني، بالطبع، وهو ينهض بصوت عال معرضا حياته للخطر، ويصرخ احتجاجا على الفساد الذي يحدث داخل إيران، وبالطبع الكثير من الأموال ذهبت لدعم الأنشطة الخبيثة في أماكن أخرى دون التركيز على الاقتصاد نفسه".

ورفضت ماندلكر التعليق على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل أن يؤدي تشديد العقوبات إلى إطاحة الحكومة الإيرانية، مؤكدة أن الشعب الإيراني يصرخ محتجا على الفساد.