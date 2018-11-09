مسؤولة أميركية: سنواصل الحوار مع موريتانيا

قالت ويتني بيرد مساعدة نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، إن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة قرارها بخصوص إلغاء استفادة موريتانيا من قانون "آغوا" الذي يمنح امتيازات تجارية واقتصادية لبعض البلدان الإفريقية.

وقالت المسؤولة الأميركية في تصريحات لوسائل إعلام محلية في العاصمة الموريتانية نواكشوط الجمعة، إن الإدارة الأميركية "بإمكانها مراجعة هذا القرار في أي لحظة"، وأكدت أنه "ليس قرارا دائما".

وأكدت بيرد أن "قانون آغوا هو مجرد جزء بسيط من شراكة كبيرة تربط الولايات المتحدة وموريتانيا"، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية كان "مجرد تفصيلة جزئية".

وأضافت "نحن نعترف بأن الحكومة الموريتانية قامت بالكثير من الجهود فيما يتعلق بقانون العمل، ولكن لجنة آغوا قررت أن هنالك المزيد مما يجب القيام به"، وأردفت "ولكننا سنواصل الحوار مع الحكومة الموريتانية حول الخطوات التي يمكنهم القيام بها، وبإمكاننا مراجعة هذا القرار في أي لحظة، إنه ليس قرارا دائما".