مسؤولة تونسية: سنعلم الرأي العام بالوضع الصحي للرئيس

أكّدت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، أن صحة الرئيس الباجي قايد السبسي في تحسن كبير وسيغادر المستشفى العسكري في العاصمة، بعد أن يسمح له الأطباء المشرفون على علاجه.

وأضافت قراش في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنه سيتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للباجي قايد السبسي وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصّل، فور مغادرته المستشفى.

وأشارت قراش إلى أنها لا تعلم بعد تاريخ مغادرة السبسي للمستشفى ولا يمكنها الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس التونسي، احتراما للقانون.

وأضافت المتحدثة أن الجهة الوحيدة المخولة لها الكشف عما تعرض له السبسي هي الفريق الطبي في المستشفى العسكري.

وتعرض قائد السبسي (92 عاما) الخميس لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى.