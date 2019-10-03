مسؤولة كبيرة في وزارة الخزانة تنوي مغادرة منصبها

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وكيلة الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مندلكر ستغادر منصبها في غضون أسابيع.

وتعتبر مندلكر أحد صقور إدارة ترامب، ولعبت دورا كبيرا في ملف العقوبات التي فرضتها الوزارة على الجهات التي تدعم أنشطة إرهابية، واتخذت نهجا متشددا حيال إيران وحزب الله، بحسب نيويورك تايمز.

وقد صرحت عقب فرض عقوبات على بنك جمال ترات اللبناني مؤخرا بأن الوزارة استهدفت البنك وشركات تابعة له "لتمكينه بوقاحة الأنشطة المالية لحزب الله. مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست بنك، تشكل تهديدا مباشرا لسيادة لبنان ونظامه المالي".

وقال وزير الخزانة سيتفن منوشن في بيان الأربعاء إنها تؤمن بضرورة الاستفادة من الأدوات الاقتصادية لدى الولايات المتحدة "من أجل عالم أكثر أمانا".

وأبلغ الوزير صحيفة وول ستريت جورنال أنها كانت قد أبدت رغبتها خلال الصيف الماضي في مغادرة منصبها.

وقالت مندلكر التي كانت قد تسلمت منصبها في يونيو 2017 إنها تريد العودة للعمل في القطاع الخاص "لأسباب شخصية".