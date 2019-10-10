قيادية كردية سورية تناشد المجتمع الدولي لوقف "العدوان التركي"

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديموقراطية إلهام أحمد الخميس إن التدخل التركي في شمالي سوريا "يهدد وحدة أراضي البلاد وستكون نتيجته التقسيم".

ودعت أحمد في مقابلة مع "الحرة" المجتمع الدولي إلى وضع حد "للعدوان التركي على الأراضي السورية بالكامل، لأن نتائجه ستكون "كارثية".

وأضافت أن "الموقف الدولي تجاه العملية التركية لغاية الآن إيجابي، لكننا نأمل منهم أن يتوصلوا لقرار يؤدي لإقامة منطقة حظر جوي وإيقاف الحملة العسكرية على الشريط الحدودي الذي يقطنه ثلاثة ملايين مدني سوري".

وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما في سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الغربيين في التصدي لتنظيم داعش، واثار الهجوم استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة التنظيم من جديد.

وبعد ساعات قليلة من إعلان تركيا بدء العملية العسكرية علقت قوات سوريا الديموقراطية كافة عملياتها ضد تنظيم داعش.