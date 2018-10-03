مسؤولة: مصر أضافت 40 تريليون قدم لاحتياطي الغاز في عامين

كشفت مسئولة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" أن مصر أضافت ما يقرب من 40 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الاحتياطيات المؤكدة من خلال أربعة مشروعات خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2018.

وقالت لمياء أبو شهبة المختصة بدراسات تسهيلات الغاز والبتروكيماويات في الشركة، المملوكة للحكومة، إن المشروعات الأربعة هي حقل ظهر ومشروع غرب دلتا النيل ومشروع أتول ومشروع تنمية حقل نورس.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت السبت الماضي وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في تموز/يوليو الماضي.

وقالت أبو شهبة خلال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي تنظمه منظمة أوابك في المغرب، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام الرسمية الأربعاء، أن حقل ظهر من أكبر الاكتشافات في البحر المتوسط بإجمالي احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب وتكلفة استثمارية تقدر بـ12 مليار دولار.