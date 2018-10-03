مسؤولون أتراك: خاشقجي لا يزال موجودا بالقنصلية السعودية

قال مسؤولون كبار في الحكومة التركية الأربعاء إن الكاتب والمحلل السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال موجودا في القنصلية السعودية بإسطنبول، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول تركي إنه "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا لا يزال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

وردا على طلب من "رويترز" للتعقيب قالت القنصلية السعودية إنها سترد إذا كان هناك أي تعليق.

وكانت خطيبة الكاتب السعودي قالت لـ"موقع الحرة" الثلاثاء إن السلطات التركية تتواصل مع نظيرتها السعودية في شأن اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده.

وأوضحت السيدة خديجة "أن خاشقجي دخل إلى القنصلية في الواحدة من ظهر الثلاثاء لإنجاز "أوراق رسمية" ولم يخرج منذ ذلك الوقت.

وتداول ناشطون سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، مشيرين إلى أن خاشقجي قد يكون "اختطف" من جانب السلطات السعودية.