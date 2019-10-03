مسؤولون أميركيون: خطط لجمع بيانات الحمض النووي للمهاجرين غير الشرعيين

أعلن مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن خطط لجمع بيانات الحمض النووي للمهاجرين الذين احتُجزوا بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وتعمل وزارة الأمن الداخلي على برنامج يتيح جمع المعلومات الوراثية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين وتسجيلها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي).

وهذه المعلومات يمكن أن تستخدمها أيضا وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي تحدثوا إلى صحفيين إن هذه السياسة ستعطي العناصر الموجودين على الحدود فكرة أفضل عن المهاجرين المحتجزين.

غير أنّ جمع وتخزين بيانات الحمض النووي لمعتقلين غير مدانين، من شأنه أن يثير غضب منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية.

ومن المتوقع بحسب صحف أميركية الإعلان عن تفاصيل هذه الخطط خلال الأيام المقبلة.